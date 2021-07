Cidades Agência bancária do Centro de Goiânia é autuada por exceder tempo de espera para atendimento Uma equipe do Procon Goiânia registrou período de espera de até 50 minutos, enquanto a legislação municipal limita o tempo a 20 minutos em dias comuns

Uma agência bancária do Bradesco, localizada no Centro de Goiânia, foi autuada por longo tempo de espera para atendimento e por má prestação de serviço. Uma equipe do Procon Goiás registrou espera de até 50 minutos, enquanto a legislação municipal limita o tempo a 20 minutos em dias comuns. O valor da multa a ser aplicada não foi informado pelo Procon Goiás até o ...