Cidades Afogamentos mataram 11 crianças neste ano em Goiás Nos primeiros nove meses de 2018, o número de vítimas era de seis. Corpo de Bombeiros orienta que responsáveis redobrem os cuidados

Neste ano, até setembro, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), 11 crianças morreram afogadas em piscinas, rios e lagos de Goiás. Entre janeiro e setembro de 2018 ocorreram 6 casos do tipo. Um destes registros, no entanto, se refere a cadáver encontrado em meio líquido e não é possível saber se o mesmo perdeu a vida antes ou depois de en...