Cidades Afipe pagou R$ 210 mil de contrato de entidade do ramo imobiliário que estava sem dinheiro Entidade religiosa arcou com custo de projeto que baseou lei urbanística de Trindade. Associação que contratou o estudo diz que estava sem verba financeira na época

A Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) pagou R$ 210 mil por um projeto urbanístico de Trindade em 2017 que havia sido encomendado pela Associação dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de Goiás (ADU-GO), porque a entidade do ramo imobiliário estaria com recursos limitados. Na época, a associação religiosa era dirigida pelo padre Robson de Oliveira Pereira. Reportagem da ediç...