Cidades Afipe compromete-se a adequar estatuto da entidade e muda assessorias jurídica e contábil Em reunião nesta tarde no Ministério Público de Goiás, padre André Ricardo de Melo garantiu que é interesse da entidade fazer as alterações para que cumpra seu papel e informou que já substituiu a assessoria jurídica da Afipe e iniciou a substituição da assessoria contábil, além de ter iniciado uma auditoria independente

Novo presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), padre André Ricardo de Melo esteve nesta tarde na sede do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para discutir as providências emergenciais na associação visando à adequação da gestão ao que estabelecem as normas. Ele conversou com os promotores que acompanham as apurações no âmbito da Operação Vendilhões e disse q...