Cidades Aeroportos brasileiros usam alerta sonoro sobre coronavírus, mas não têm scanner térmico Instrumento usa sensores eletrônicos para detectar febre em passageiros - Anvisa diz que têm pouca efetividade; veja as medidas que já são adotadas nos principais aeroportos do País

Passageiros que desembarcam nos principais aeroportos do Brasil já ouvem mensagens de alerta sobre o coronavírus, que já deixou 170 mortos na China e mais de 7,7 mil infectados pelo mundo. As mensagens de um minuto de duração - em português, inglês e mandarim - informam sobre os sintomas da doença e as medidas para evitar a transmissão. Mas, diferentemente de terminais d...