O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, passa por desinfecção contra o novo coronavírus (Covid-19). Nesta terça-feira (7), a limpeza aconteceu nos assentos, carrinhos de bagagens, corrimões, caixas eletrônicos e demais instalações saguão de embarque e desembarque. Paralelo a isso a empresa de limpeza atuou nas áreas administrativas.

O trabalho começou nesta segunda-feira (6) e contou com a participação de uma equipe do Exército, especializada em materiais da área Bioquímica. Os militares também treinaram aproximadamente 30 funcionários de limpeza do aeroporto e da empresa que faz a gestão da área comercial do terminal de passageiros, a Socicam. Na ação, foram desinfectadas as partes internas e externas, check-in, a sala de embarque e até a marquise.