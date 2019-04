Vida Urbana Aeroporto Santa Genoveva é reaberto após forte neblina em Goiânia Segundo a Infraero, dois voos foram cancelados na manhã de hoje (17)

Após ser fechado por causa da forte neblina que tomou conta de Goiânia no início da manhã desta quarta-feira (17), o aeroporto Santa Genoveva já opera normalmente. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dois voos da Latam e da Avianca, com destino a Guarulhos e Campinas, foram cancelados. Já os outros embarques e desembarq...