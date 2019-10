Cidades Aeroporto de Viracopos se prepara para chegada de avião com elefanta Ramba O exemplar do maior mamífero terrestre chega em um contêiner adaptado para o transporte e desembarca no setor terminal de cargas do aeroporto

O aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, prepara uma operação especial para receber, na manhã do próximo dia 16, um passageiro incomum. Um voo procedente de Santiago, no Chile, trará para o Brasil a elefanta Ramba, um animal de 3,6 toneladas. O exemplar do maior mamífero terrestre chega em um contêiner adaptado para o transporte e d...