Cidades Aeronave de pequeno porte cai em SP Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações de vítimas; equipe presta atendimento no local

Uma aeronave de pequeno porte caiu na área de mata da Estrada Santa Inês, altura do número 10, na região da Serra da Cantareira, na divisa com Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 2. O Corpo de Bombeiros disse que ainda não há informações de vítimas e nem do modelo do avião. Equipe presta atendimento no local. 09h27 A Aeronáuti...