Cidades Aeronave de pequeno porte cai e deixa duas pessoas feridas, na GO-070 O acidente aconteceu às margens da GO-070, próximo ao Aeroclube de Goiânia, na saída de Inhumas, as vítimas foram encaminhadas ao HUGOL

Na tarde do último sábado (2), uma aeronave de pequeno porte caiu às margens da GO-070, próximo ao Aeroclube de Goiânia, na saída de Inhumas. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam feridas no local do acidente, uma delas estava sentada fora da aeronave, com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) leve, e a outra estava presa ao cinto de segurança, com lesões n...