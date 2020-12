Cidades Aeronave apreendida em operação e avaliada em R$7 milhões é leiloada em Goiânia O avião de pequeno porte tem capacidade para 12 pessoas e foi apreendido durante a operação Icarus

Uma aeronave apreendida durante operação policial será leiloada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) em Goiânia. O avião de pequeno porte tem capacidade para 12 pessoas e foi apreendido durante a operação Icarus, que desarticulou uma quadrilha envolvida com tráfico internacional de drogas. A aeronave é avaliada R$7 milhões, e o dinheiro arrecadado no leilão deve ser de...