Cidades Advogados deixam defesa de João de Deus em Goiás Médium já responde a nove denúncias de abuso sexual e duas por porte de armas e está preso desde meados de dezembro. Equipe era formada por nove advogados.

Nove advogados que compõem a defesa do medium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos, emitiu nota no começo da tarde desta quarta-feira, dia 24, informando que estão renunciando à defesa do médium, preso desde o dia 16 de dezembro por suspeita de uma série de abusos sexuais cometidos na Casa Dom Inácio Loyola, em Abadiânia. João de Deus já responde a nove d...