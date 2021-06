Cidades Advogado que xingou juízes em recurso de apelação é suspenso pela OAB-GO Autor da petição afirmou ter sido exonerado da Polícia Técnico-Científica de forma "criminosa" e se indignou com seguidas decisões contrárias para reaver o cargo, insultando juízes e policiais

Lucas Bernardino de Castro, o advogado que protocolou um recurso de apelação com insultos a juízes e a outros servidores públicos, foi suspenso preventivamente pela seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por 90 dias. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da entidade. Seguindo o voto do relato...