Cidades Advogado que atuava na defesa de facção em Goiás é encontrado morto no Rio de Janeiro Informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas as causas da morte ainda não foram divulgadas

O advogado Emerson Thadeu Vita Ferreira, de 43 anos, conhecido em Goiás por defender apenas suspeitos de ligação com facções criminosas, foi encontrado morto no último domingo (16), em um apartamento no Bairro Cachambi, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas as causas da morte ainda não foram divulgadas. Em abril ...