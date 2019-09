Cidades Advogado e esposa morrem em acidente na GO-164, em Castelândia Um terceiro passageiro do carro foi encaminhado para o Hospital de Urgências da Região Sudoeste

O advogado Renato Silva Martins e a esposa Juliana Rocha Aires Cruvinel Martins morreram após uma saída de pista seguida de capotamento na GO-164, em Castelândia, no Sudoeste do Estado. Renato era o condutor do veículo que contava ainda com um terceiro passageiro identificado como Samuel Rocha. O advogado e a esposa morreram no local e Samuel foi encaminhado, pelo C...