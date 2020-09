Cidades Advogado denuncia que foi torturado enquanto era chamado de esquerdista pela PM de Goiás Jovem relata que foi abordado por policiais após reclamar de manobra arriscada de viatura e foi levado para batalhão e delegacia, onde foi torturado com choques e espancamento

Um advogado negro de 24 anos, que preferiu não ser identificado, abriu uma ocorrência de lesão corporal contra policiais militares em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, depois de ser espancado e levar eletrochoques na cabeça durante uma abordagem na noite de domingo (27). Durante as agressões, os agentes públicos teriam chamado o jovem de petista e esquerdista. R...