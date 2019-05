Cidades Advogado, conhecido por ter defendido serial killer de Goiânia, é preso com carro roubado Segundo a polícia, o veículo tinha placa clonada do Ceará; o suspeito foi preso em Aparecida de Goiânia

O advogado Thiago Huáscar, de 38 anos, conhecido por ter atuado na defesa de Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia (25), foi preso na última sexta-feira com um carro de luxo roubado, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, o veículo tinha placa clonada do Ceará e o advogado estava com uma procuração falsa em seu nome com dados do verdadeiro dono d...