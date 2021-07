Cidades Advogado agredido por PM recebe segurança do Estado Depois de enviar ofício a SSP-GO, OAB-GO afirma que segurança foi providenciada. Pedido veio depois de advogado afirmar ter recebido ameaças

O advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, que foi agredido na tarde da última quarta-feira (21), no Camelódromo da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, por policiais militares está recebendo segurança do Estado. É o que afirma Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, que é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) da Ordem dos Advog...