Cidades Advogado é morto a tiros na frente da esposa no Setor Cidade Jardim, em Goiânia Crime foi registrado na noite deste sábado (18) e será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH)

Atualizada às 14h24 O advogado Thiago Souza Mendes, de 27 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (18), no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha acabado de sair de um restaurante da região, entrou no carro e foi atingido pelos disparos na frente da esposa. Thiago morreu no local e equipes da Delegacia de Investigaç...