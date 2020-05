Após a denúncia de que o prefeito de Itapaci, Mário José Salles, estaria utilizando máquinas públicas em propriedade particular, no último final de semana, a advogada Gisele Lisboa Rocha ingressou nesta segunda-feira (25) com uma ação popular com pedido liminar de afastamento por 180 dias do gestor público na Justiça.

“Além desse pedido, entrei com uma representação no Ministério Público e também vou levar um pedido de impeachment na Câmara Municipal amanhã cedo. Essa prática é comum no município há vários anos e é só a ponta do iceberg. Por isso protocolei também o pedido de busca e apreensão dos bens dos envolvidos para ressarcir os cofres públicos em R$ 500 mil, valor aproximado do maquinário utilizado. Por isso pedimos investigação imediata. Irei levar o caso também à Decarp (Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública)”, relatou.

Como mostrou O POPULAR, no último sábado (23) os vereadores Anderson Martins e Carlos César denunciaram a Prefeitura de Itapaci, cidade que fica a 223 km de Goiânia, pelo uso de maquinário público em propriedade privada. A Polícia Militar foi acionada, registrou ocorrência e apontou que no local havia uma pá carregadeira e dois caminhões.

A reportagem tentou contato com o prefeito Mário José Salles, mas as ligações não foram atendidas. Servidores informaram na Prefeitura que o gestor está em um agenda fora da cidade e que ele deve se pronunciar sobre o assunto em breve.

No dia da denúncia, Salles relatou ao POPULAR que as máquinas prestavam serviço de cascalhamento em uma estrada para facilitar a entrada de caminhões que transportam leite. Segundo ele, o serviço faz parte de uma lei de incentivo e assistência ao pequeno produtor e são obras rotineiras no município.