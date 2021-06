Cidades Advogada goiana é a primeira trans a assumir a presidência de uma comissão especial da OAB Ligada a movimentos sociais de defesa dos direitos humanos da população LGBTI+, Amanda Souto Baliza foi também a primeira mulher trans a retificar seu registro profissional na OAB

A advogada Amanda Souto Baliza, de 30 anos, é a primeira mulher transexual a assumir a presidência de uma Comissão Especial em uma Seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no país. Ela foi empossada na última segunda-feira (7), como presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero (CDSG) na seccional do órgão de classe em Goiás. “Meu trabalho tem sido muito f...