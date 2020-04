O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais (Adufg-Sindicato) divulgou nesta segunda-feira, 20, nota de repúdio às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante manifestação em apoio à ruptura democrática. "É inadmissível que um chefe de Estado participe de um protesto que peça a intervenção das forças militares contra os demais poderes da República", diz a nota. A entidade criticou a postura do presidente em incentivar aglomerações em meio ao enfrentamento da pandemia de coronavírus. "Se comporta como emissário da morte".

Para a Adufg-Sindicato, Bolsonaro mais uma vez demonstrou que não respeita a democracia e a Constituição Federal. “Atos que contrariem o Estado Democrático não podem ser tolerados”, diz a entidade. O documento enfatiza que “além de defender a ruptura do processo democrático, Bolsonaro afrontou as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao participar e incentivar uma grande aglomeração. O mundo inteiro está unido contra o coronavírus, enquanto o presidente do Brasil se junta aos representantes da extrema-direita para desrespeitar os esforços conjuntos de milhões de brasileiros e brasileiras, que têm lutado para manter o isolamento social, que é considerado o único meio eficaz para combater o novo vírus”.

A entidade que representa docentes de universidades federais em Goiás ressalta que “o Brasil não pode mais seguir sob o comando de um presidente que não esconde que é genocida e prefere ver a morte de milhões de pessoas do que assumir a responsabilidade de criar políticas que, de fato, garantam a sobrevivência financeira da população diante deste momento de crise”.