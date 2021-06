Cidades Adriana Accorsi é xingada ao parar em semáforo de Goiânia A deputada e delegada estava voltando de uma manifestação com cartazes "Fora Bolsonaro"

A deputada e delegada Adriana Accorsi sofreu agressão verbal e xingamentos na presença de sua filha Verônica, enquanto aguardavam no semáforo da 5° Avenida, em Goiânia. Ela estava com cartazes no veículo após voltar da manifestação contra Bolsonaro que ocorreu na manhã deste sábado (19). O homem que parou ao lado de seu carro estava bastante alterado, a xing...