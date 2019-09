Cidades Adolescentes são apreendidos por suspeita de vandalizar escola em Morrinhos De acordo com a Polícia Civil, caso ocorreu no dia 8 deste mês e dupla foi identificada por imagens de câmeras de segurança que eles teriam danificado

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira (16), em Morrinhos, no Sul do Estado, por vandalismo. De acordo com a Polícia Civil, ambos são suspeitos de causar dano a um colégio localizado no Setor Jardim Romano, naquela cidade, no dia 8 deste mês. Eles teriam pulado o muro, quebrado câmeras de segurança e duas portas e revirado o local. A identi...