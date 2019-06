Cidades Adolescentes são apreendidos com drogas no Beco da Codorna, em Goiânia Grupo ainda tentou fugir do local, informou à Polícia Militar

Sete adolescentes foram apreendidos na noite desta quinta-feira (27) suspeitos de vender e consumir drogas no Beco da Codorna, na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia. Durante a abordagem da Polícia Militar (PM), o grupo tentou fugir do local. Alguns dos adolescentes, inclusive, tentaram jogar pequenas porções de entorpecente fora na tentativa de não ser pegos....