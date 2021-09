Cidades Adolescentes são apreendidos após utilizar estilingue para lançar drogas para CPP, em Aparecida Entorpecente estava dentro de porcas de parafuso, embaladas em fita plástica

Dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram apreendidos nesse domingo (5) depois de lançar com estilingue drogas por cima do muro da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. O entorpecente estava dentro de porcas de parafuso, envoltas em fita plástica. Em patrulhamento, policiais penais do Grupo de Guaritas e Muralhas flagraram os lançamentos e apre...