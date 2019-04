Vida Urbana Adolescentes são apreendidas com 20 kg de maconha em ônibus clandestino em Goiás Garotas saíram do Mato Grosso e pretendiam levar o entorpecente até Alagoas, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Duas adolescentes de 17 anos e cerca de 20 quilos de maconha foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (18) em um ônibus clandestino na BR-364, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. As garotas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), moram em Nova Olímpia (MT) e foram até Barra do Bugres, no mesmo Estado, onde pegaram o entorpecente. Elas levariam a droga até M...