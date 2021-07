Cidades Adolescentes recebem vacina contra Covid-19 após setembro em Goiás Estado está alinhado com PNI, que sinaliza para vacinação do grupo depois do fim da aplicação em adultos. SES-GO aponta que pessoas com comorbidades e deficientes serão prioridade

A vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade entre 12 e 17 anos deve ser realizada em Goiás só depois de setembro, quando o governo estadual espera ter finalizado a imunização da população adulta. O Estado está alinhado com o Programa Nacional de Imunização (PNI), que apesar de ainda analisar a possibilidade, sinaliza positivamente para a imunização do grupo. A...