Vida Urbana Adolescentes participam de festa com drogas, no Parque Industrial João Braz, em Goiânia Essas festas, segundo a PM, são organizadas via aplicativos de mensagem como o Whatsapp

Mais de 30 adolescentes foram encontrados em uma festa regada a drogas, na madrugada deste domingo (21), durante a operação Penetras, realizada pela Polícia Militar (PM), no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. De acordo com a PM, no local foram encontradas bebidas alcoólicas, porções de cocaína, maconha e ecstasy. O Juizado da Infância e da Juventude esteve no l...