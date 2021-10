Cidades Adolescentes não precisam mais agendar vacinação contra Covid-19 em Goiânia A partir desta segunda-feira (25), basta as pessoas de 12 a 17 anos chegarem ao posto de vacinação com a documentação pessoal para serem imunizadas

A Prefeitura de Goiânia retirou a necessidade de agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos se vacinarem contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira (25), basta as pessoas nessa faixa etária chegarem ao posto de vacinação com a documentação pessoal para serem imunizadas. De acordo com a prefeitura, o objetivo é dobrar a capacidade de vacinação do município para a...