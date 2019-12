Cidades Adolescentes goianos são selecionados para torneio de robótica na Argentina Eles participaram de uma competição nacional e agora vão para o torneio nacional que será realizado na Argentina em junho do ano que vem

A equipe goiana de Robótica NanoMasters, da Interschool Brasil, que já havia conquistado o 1º lugar no Torneio Juvenil de Robótica de Goiás, se classificou nesta terça-feira, 3, na final nacional em São Paulo, para participar do International Tournament of Robots que será realizado em junho de 2020, na cidade de Tucumán, na Argentina. A equipe, formada por alunos de 1...