Uma adolescente, de 14 anos, teve bens roubados e sofreu uma tentativa de estupro, na manhã de quinta-feira (23), dentro de casa, em Rio Verde. Ela informou que estava dormindo, quando acordou com um homem a ameaçando com uma faca no pescoço. O agressor só não a estuprou, porque a vítima informou que era virgem.

A jovem afirmou que o suspeito entrou na casa dela pulando o muro e arrombando a porta da cozinha. Ele usou um lenço para cobrir o rosto e deixou um boné cair no local do crime. Antes de sair da casa, o homem roubou um celular da vítima.

Câmeras de segurança captaram o suposto criminoso nas proximidades da casa. A Polícia Civil (PC) acredita ter identificado o agressor.