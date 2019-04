Vida Urbana Adolescente que sobreviveu a acidente no Setor Santa Genoveva continua internada em estado grave A vítima, de 16 anos, estava em motocicleta que se chocou contra automóvel, na manhã do último sábado (27). Namorado da passageira, jovem de 21 anos conduzia o veículo e morreu na hora

Continua internada em estado grave a adolescente de 16 anos que estava em uma motocicleta que se chocou contra um automóvel na manhã do último sábado (27), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. A vítima era passageira no veículo pilotado por seu namorado, o jovem Flávio Júnio Soares de Sousa, de 21 anos, e está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital d...