Adolescente morre em UPA de Aparecida após ser abandonado ferido no local Rapaz não tinha antecedentes de situações análogas a qualquer crime. A Polícia Civil está investigando o caso

Um adolescente, de 16 anos, foi abandonado baleado, na noite de sábado (9), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, em Aparecida de Goiânia, e morreu no local. Funcionários do hospital relataram que ele foi deixado por duas pessoas. De acordo com o delegado Eduardo Rodovalho, que apura o caso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corp...