Cidades Adolescente morre ao encostar em cerca elétrica, em Goianira Jeremias Ferraz Almeida da Silva encostou em cerca elétrica de um canil na casa onde morava, no Residencial Triunfo. A Polícia Civil apura o caso

Um adolescente de 12 anos morreu no início da tarde de hoje depois de levar um choque elétrico na casa onde morava com a família, no Residencial Triunfo, em Goianira, na região metropolitana da Capital. O acidente aconteceu quando ele encostou na cerca eletrificada de um canil, onde os cães da família ficavam. O local foi construído pelo pai do garoto. Jeremias Ferraz...