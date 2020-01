Cidades Adolescente morre afogado na represa Brejão em Caldas Novas De acordo com o Corpo de Bombeiros a vítima brincava com amigos nas proximidades da represa, quando pulou na água e se afogou

Um adolescente, de 14 anos, morreu afogado na represa Brejão, em Caldas Novas, no Sul goiano, durante a tarde desta terça-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros a vítima brincava com amigos nas proximidades da represa, quando pulou na água. O jovem desapareceu logo em seguida. Poucos minutos depois ele foi resgatado com vida, mas veio a óbito a c...