Cidades Adolescente morre afogado em represa no Jardim Itaipu, em Goiânia Corpo foi localizado pelos Bombeiros. Jovem, de 16 anos, teria ido ao local com amigos para tomar banho

Atualizado às 12h33 Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na madrugada deste domingo (6) na represa do Jardim Itaipu, em Goiânia. O garoto havia saído no sábado (5) com alguns amigos para tomar banho no local e acabou se afogando. Por volta das 16 horas os jovens encontraram apenas as roupas do menino às margens do local. O Corpo de Bombeiros foi ac...