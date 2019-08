Cidades Adolescente invade escola, ataca professora com machadinha na cabeça e depois alunos, no RS Os jovens foram feridos nas mãos, pernas e costas. Após ataque, agressor pulou o muro e fugiu

Um adolescente atacou com golpes de machadinha seis alunos e uma professora da Instituto Estadual Educacional Assis Chateubriand, em Charqueadas, a 60 quilômetros de Porto Alegre (RS), na tarde desta quarta-feira, 21. Os alunos feridos são do sétimo ano: quatro meninas, entre 12 e 15 anos, e dois meninos de 14 anos. De acordo com o chefe de Socorro do Corpo de Bo...