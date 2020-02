Cidades Adolescente fica com anel preso no dedo e vai parar em Cais de Goiânia Jovem de 14 anos teve a mão anestesiada e uma lixadeira foi usada para retirar o anel

Um adolescente, de 14 anos ficou com um anel preso em um dos dedos da mão na manhã desta sexta-feira (7) no Parque Amazônia, em Goiânia. O jovem contou que havia retirado o objeto para lavar louça e o colocou em um dedo mais grosso. Rapidamente, ele percebeu que o dedo começou a inchar. Mesmo com sabão, o anel não conseguia ser retirado. Ao ser acionado, o Corpo de ...