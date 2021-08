Cidades Adolescente esfaqueia colega em colégio de Goiânia Ainda não há informações sobre o estado de saúde da garota

Atualizada às 12h41. Uma estudante de 15 anos foi esfaqueada na região do pescoço na manhã desta segunda-feira (23), no Colégio Polivalente Professor Goiany Prates, no Setor Sudoeste, em Goiânia. O suspeito, de 16, cursa a 1ª série do Ensino Médio na unidade e sofreria de transtorno bipolar e déficit de atenção. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de...