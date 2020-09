Cidades Adolescente entra em contato com a família após desaparecimento em Rio Verde e diz que está bem Garoto de 14 anos pegou um ônibus em Maurilâdia com destino a Rio Verde quando foi visto pela última vez

O adolescente de 14 anos que havia desaparecido depois de entrar em um ônibus na rodoviária de Maurilândia, com destino a Rio Verde, na tarde da última quinta-feira (3), entrou em contato com a família nesta terça-feira (9) e informou que está bem de saúde. O garoto disse que está na casa de um amigo, mas não relatou a cidade. As informações foram confirmadas pelos f...