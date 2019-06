Cidades Adolescente e menino de 2 anos feridos durante incêndio em casa recebem alta em Goiânia Acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (17) no Jardim Santo Antônio

O adolescente de 14 anos e o sobrinho dele de 2 feridos durante um incêndio em uma casa, no Jardim Santo Antônio receberam alta. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (17). As vítimas e mais um garoto, que saiu ileso, estavam sozinhos na residência. O jovem e o menino estavam internados no Hospital Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde ...