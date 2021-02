Cidades Adolescente do Sudoeste goiano cria projeto para meio ambiente e ganha reconhecimento internacional Marcelo Borges, que mora em Aparecida do Rio Doce, desenvolveu o Folhas Que Salvam, hoje com ‘embaixadores’ em todas as regiões do Brasil

Uma aula de biologia numa escola pública de Aparecida do Rio Doce, município de 4 mil habitantes do Sudoeste goiano, mudou a vida de Marcelo Natal Borges de Jesus Filho, então com 16 anos. O Cerrado diante das queimadas foi o tema que dominou a aula naquele dia de maio de 2019 incomodando o adolescente e alguns dos colegas. Embora convivendo cotidianamente com focos de in...