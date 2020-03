Cidades Adolescente de SP testa positivo para coronavírus, mas sem sintomas De acordo com o Ministério da Saúde, o caso não deve ser contabilizado como o quarto do país, mas jovem será monitorada. Brasil tem três casos confirmados da doença, os três em São Paulo

O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias de saúde de São Paulo (estadual e municipal), informou na manhã desta quinta-feira, 5, que os testes feitos em uma adolescente de 13 anos deram positivo para o novo coronavírus. No entanto, o caso não deve ser contabilizado como o quarto do país porque a jovem não apresentou sintomas, como febre e algum outro problemas r...