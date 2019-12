Cidades Adolescente de 17 anos é suspeito de matar padrasto com golpes de foice em Goiás Segundo testemunhas, a vítima costumava espancar a mulher e os filhos com frequência

Um adolescente, de 17 anos, é suspeito de matar nesta sexta-feira (27) o padrastro com golpes de foice em uma fazenda na zona rural de Jaraguá, na região Central de Goiás. A Polícia Militar (PM) informou que, segundo testemunhas, a vítima costumava espancar a mulher e os filhos com frequência. Na madrugada do crime, o padrasto, identificado como Célio Roberto Cordei...