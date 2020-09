Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Jataí, no Sudoeste do Estado. O jovem tentou fugir da abordagem policial e só parou o veículo após um quilômetro de perseguição. No carro que ele dirigia, os policiais rodoviários encontraram 391 kg de uma droga similar à maconha. Ele afirmou que o material teria sido adquirido em Ponta Porã, no Mato Grosso e seria levado ao Pará para comercialização. O jovem e o material apreendido foram levados para o posto da PRF de Jataí.