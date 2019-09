Cidades Adolescente de 16 anos sofre queimaduras com álcool em gel em Aparecida de Goiânia Caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (12) e jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol)

Um adolescente de 16 anos sofreu queimaduras, nesta quinta-feira (12), no rosto, pescoço, braços e mãos enquanto utilizava álcool em gel. As informações iniciais são de que ele estaria brincando com colegas no Residencial Village Garavelo 2ª Etapa, em Aparecida de Goiânia quando passou a substância inflamável no corpo e as chamas iniciaram. O Corpo de Bombeiros foi a...