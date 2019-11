Cidades Adolescente de 16 anos é apreendido com R$ 500 em notas falsas em Goiás Garoto tentou comprar produtos em um supermercado com o dinheiro falso

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com mais de R$ 500 em notas falsificadas, na noite desta quarta-feira (27), na Avenida Joaquim Cândido, no Centro de Jataí, na região Sudoeste de Goiás. O garoto tentou comprar produtos em um supermercado com o dinheiro falso. Os funcionários do estabelecimento perceberam e chamaram a Polícia Militar (PM). Com o adolescente, os pol...