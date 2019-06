Cidades Adolescente de 15 anos morre atropelado enquanto andava de skate O motorista confessou que tinha ingerido bebida alcoólica, mas foi liberado e vai responder em liberdade

Um adolescente de 15 anos morreu depois de ser atropelado enquanto andava de skate na noite dessa sexta-feira (7), em Curitiba, no Paraná. O motorista fugiu do local e foi localizado pela polícia momentos depois do crime. A vítima morreu no local do acidente e foram constatadas várias fraturas espalhadas pelo corpo. Testemunhas acionaram a polícia e relataram as car...