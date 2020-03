Cidades Adolescente de 15 anos é apreendida por matar com 35 facadas a amiga, de 14, após briga em Rio Verde Corpo de Emanuelle Souza Batista foi encontrado dois dias depois do assassinato, ocorrido em 14 de janeiro deste ano

Na terça-feira (10), uma adolescente de 15 anos foi apreendida pela Polícia Civil, em Rio Verde, suspeita de ter assassinado a amiga Emanuelle Souza Batista, de 14 anos, com 35 facadas, após uma briga entre elas. Segundo o delegado Danilo Fabiano, que cuida do caso, a autora confessou o crime em depoimento. Emanuelle foi assassinada no dia 14 de janeiro e seu co...